報知杯の第６４回しらさぎ賞・Ｓ３は２２日、浦和競馬場で牝馬１３頭（南関東１１、他地区２）が１４００メートルを争う。昨年の優勝馬フェブランシェは、勢いに乗って続くスパーキングレディーＣ・Ｊｐｎ３を制覇。今年もこのレースを足がかりに大舞台へ羽ばたく馬が生まれるか注目だ。今年はホーリーグレイルが中心となりそう。ニューイヤーＣ・Ｓ３制覇、桜花賞・Ｓ１を２着と浦和との相性は最高だ。１、２着馬にスパーキング