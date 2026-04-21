◆報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第１２回日本ウエルター級タイトルマッチ１０回戦〇吉野弘幸（ＴＫＯ４回２分４８秒）佐藤仁徳●（１９９２年４月７日、後楽園ホール）「左フックの千両役者」吉野弘幸（ワタナベ）が、最強の敵を迎えた１１度目の防衛戦。日本ウエルター級チャンピオンの吉野は、デビューから１１戦全ＫＯ勝利中の日本同級１位・佐藤仁徳（仙台）と対戦。総合力ではアマチュア出身の正統派サウ