「モーニング娘。’２６」のメンバー・山粼愛生の透明感抜群の衣装ショットが注目を集めている。山粼は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「『モーニング娘。釻２６コンサートツアー春−ＲａｙｓＯｆＬｉｇｈｔ-』大阪公演ありがとうございました！！！ちょーーーー楽しかった」とつづって投稿。水色のシースルーデザインのワンピ衣装や、赤と黒の半袖の衣装を身にまとった姿を披露した。