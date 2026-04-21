ミニマムグラマーなプロポーションで、長らくグラビア界のトップランナーとして活躍した天木じゅんが、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】天木じゅんのグラマーボディも！表紙を飾ったのは瀬戸環奈この夏でのグラビア卒業を表明した天木の8ページのグラビアを撮影したのは、親友であるタレント・永尾まりや。天木本人にはサプライズで進められた撮影の裏話を明かしたロングインタビューと合わせて必見だ。