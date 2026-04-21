きょう21日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)には、「最荒級の味とムチ！乱ーメン大将」が登場する。【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！具だくさんの“ちゃんぽん”780円香川・高松市にある創業6年のラーメン屋。厨房からは「アホ！」「はよ食え！」と大将の荒々しい言葉が飛び交うが、どこか愛にあふれている。同い年で新人のアルバイト「ヨコちゃん」との漫