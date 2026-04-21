カンテレの舘山聖奈アナウンサー（28）が18日放送の同局『フットマップ』（毎週土曜後6：30※関西ローカル）に出演。産休・育休から復帰した。【写真】カンテレ舘山聖奈アナ、ママになった近影＆第1子女児の姿ロケ冒頭、甲子園前に訪れたフットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）の前に、2024年2月に番組で産休を報告。その後産休・育休に入っていた舘山アナが登場。後藤は「うわああ！舘山！」と驚き。「おかえりー」と迎