TBSでは、5月2日から『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』を放送する（後6：56※一部地域を除く）。笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブがMC初タッグを結成する。【予告動画】『水ダウ』3年ぶり4回目(3回目)“ナダル監禁企画”9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”を掴んだ無冠芸人たちが