映画『エイリアン』（1979年）、『オデッセイ』（2015年）などで知られるリドリー・スコット監督の最新作『The Dog Stars（原題）』が、『ラスト・サバイバー』の邦題で8月28日に日米同時公開されることが決定。あわせて特報映像とティザーポスターが解禁された。【動画】『ラスト・サバイバー』特報映像本作は、“史上最高のディストピア小説”の一つとも称されるピーター・ヘラーのベストセラーを原作に、何もかも失った世界