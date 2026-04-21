2024年にグラビアデビュー、その後セクシー女優に転身し、史上最高の作品売り上げを更新し続けている瀬戸環奈が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけている。【写真】圧倒的なプロポーションを見せた瀬戸環奈インタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と、仕事への矜持も語っている。同誌にはそのほか、