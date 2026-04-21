【ニューヨーク共同】米証券取引委員会（SEC）と米商品先物取引委員会（CFTC）は20日、ヘッジファンドなどに対する当局への報告義務を緩和する規則案を公表した。対象となる運用資産規模の基準を引き上げ、中小の運用会社の負担軽減につなげる考えだ。大規模ヘッジファンドに義務付けている四半期ごとの報告は、運用資産規模の基準を現行の15億ドル（約2400億円）以上から100億ドル以上に引き上げる。年1回の報告についても、