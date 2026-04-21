『呪怨』シリーズで知られるJホラー界の巨匠・清水崇監督が、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌を主演に迎え、“絶対にやってはいけない遊び”を描く学園ホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』が、7月24日に公開される。このたび、予告映像とポスタービジュアルが解禁され、物語の鍵を握る重要人物を、染谷将太が演じていることが明らかになった。【動画】学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』予告映像本作は、「