タレント有吉弘行（51）が20日夕、Xを更新。思わずしてしまったことを告白し“謝罪”し、さまざまな反響を呼んでいる。有吉は「ボーっとして女性専用車両に乗り込んでしまった」と書き出した。そして「二駅で気付いて汗吹き出しました」と途中でその状況に気付いたことを記し、「失礼いたしました」と自らつづった。この投稿に対し「女性車両に乗ったら罪になるのかな？」「なりゃせんけど……周りの目がきついかも」「そんな事