タレントのヒロミ（61）とゆうちゃみ（24）が20日、都内で「第2回ハイコーキ・ビルダース・スピリット・アワード」授賞式に出席した。電動工具のハイコーキ（HiKOKI）が、職人たちを表彰。ヒロミは「オヤジが大工で、職人さんの中で育った。僕は“なんちゃって職人”ですが、新しい職人像を作って行きたい」。ゆうちゃみは「私の周りにも職人さんはいます。TikTokで発信している人も、ギャルの職人さんもいてカッコイイ」と話し