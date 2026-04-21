俳優中村倫也（39）が20日、都内で、映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、5月15日公開）完成披露試写会に神木隆之介（32）堀田真由（28）らと出席した。直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。中村は、“クイズ界の絶対王者”として、クイズ番組“Q−1グランプリ”の優勝候補と目されていた主人公・三島玲央を熱演した。「競技クイズの動画を見たり、伊沢（拓司）さんの著書を読んだり。