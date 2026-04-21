雪国ではない神奈川県相模原市から、カーリング女子日本代表としてミラノ・コルティナ五輪の舞台に立った小谷優奈さん。カーリング不毛の地から、なぜ世界で戦える選手が生まれたのか。現在、神奈川県カーリング協会の専務理事を務める父・靖広さんの語る言葉には、世に溢れる英才教育とは正反対の「ふだんの生活」に根ざした成長の原点がありました。 【写真】「歴史的快挙を果たした」小谷選手が幼少期の練習