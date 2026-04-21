NHKの連続テレビ小説『風、薫る』の視聴率が芳しくない。苦戦が報じられている中、実はここにきて注目を集め、人気が高まりつつある意外な出演者がいるようだ。【写真あり】「可愛すぎてやばい」主人公りんの娘・環を演じる宮島るかちゃん視聴率が懸念される『風、薫る』3月30日に満を持してスタートした『風、薫る』だったが、初回視聴率は歴代ワースト2位となる14.9％を記録。その後も伸び悩みが続いており、低視聴率問題が