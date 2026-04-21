歌手で俳優の手越祐也（３７）が２０日までにＳＮＳを更新。手越がボーカルを務める４人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」としてライブを終えたことを報告した。インスタグラムに「昨日は、Ｔ．Ｎ．Ｔとして初の札幌でのライブでした！前回のツアーでは札幌公演がなかったので、今回こうして初めての土地にＴ．Ｎ．Ｔとして来ることができて、呼んでくれたみんなに心から感謝してます会場もありがたいことにソールドアウト！超満