東京・葛飾区の質店強盗に関与したとして男3人が逮捕されました。田島直季容疑者（27）と石沢黎力容疑者（21）ら3人は3月10日、葛飾区の質店を兼ねた住宅に押し入り、約115万円とバックなど18点を奪った疑いが持たれています。田島容疑者らはこの直前、新宿・歌舞伎町の質店で起きた強盗未遂事件でも逮捕されていました。