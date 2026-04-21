デビュー35周年の演歌歌手田川寿美（50）が20日、東京・上野の摩利支天大徳寺で新曲「いのち陽炎」のヒット祈願と歌唱奉納を行った。最近は歌謡曲路線が続いたが、久々のど演歌。「大きな節目の曲。今日は“新生・田川寿美”になりましたという気持ちです」。友人のヘアメークプロデューサーのIKKO（64）の発案で初めて明るいくり色の髪のウィッグを着けてビジュアルも一新した。長渕剛の音楽がエネルギー源。「いつかお会いできた