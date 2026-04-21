自分の子どもがじっとしていられない、集中力がない。そんな様子を見て、「この子、将来うまくやっていけるかな？」と不安になる人もいるかもしれない。そんな子育てに悩みがちな人におすすめなのが書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書は、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「感情や欲望に振り回されずに生