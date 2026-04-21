テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが２０日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。住田アナはインスタグラムに「今日よる７時からの『Ｑさま！！』に出演します！」と書き出し、出演する番組を宣伝。そしてトップス、スカートのブランドを紹介し、衣装ショットをアップ。水色のトップスに、黒のレースのロングスカートを合わせた衣装を披露した。この投稿にファンからは「かわいさは優勝」「全てにおいて断トツ