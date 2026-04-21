香川県教育委員会は２０日、正当な理由なく２５日間無断欠勤をしたとして、丸亀市立小学校の男性教諭（３３）を同日付で停職６か月の懲戒処分にしたと発表した。発表では、昨年１２月１９日午前、「遅れて出勤する」と校長に電話して以降、今年２月１日までの間、学校と連絡を絶って欠勤した。県教委の聞き取りに対し「指導方法を巡る対人関係に悩みがあった」と話し、欠勤中は関西や九州、北海道を巡り、野宿を繰り返すなどし