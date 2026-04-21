2025年の打ち上げ失敗を受けて中断していたH3ロケットについて、政府とJAXAが早ければ6月10日にも試験機を打ち上げる方針を固めたことがFNNの取材で分かりました。H3ロケット8号機は2025年12月、種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、衛星を予定の軌道に投入できず失敗しました。その後の関係者への取材で、政府とJAXAが早ければ6月10日にも試験機を打ち上げる方針を固めたことがFNNの取材で分かりました。8号機打ち上げ失