芸能事務所レプロエンタテインメントと、つばさレコーズが共同でオーディションを開催し結成した、ワインがテーマの新歌謡グループ「SHiZUKU」（しずく）が20日、都内で開かれた会見でお披露目された。5人中4人は俳優の経験はあるが、ワインソムリエ、パーソナルトレーナーなど職業を持ち、第二の人生をかけて飛び込んだ。メンバーは「前例のない二刀流に挑みたい」とドジャース大谷翔平投手（31）の名を挙げ、大志を抱いた。