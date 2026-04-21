人気ジュエリーブランドe.m.から、2026年春夏のセカンドコレクションが登場。今回のテーマは、時代やスタイルを超えて愛される“ブラック”。シンプルながらも芯の強さを感じさせるデザインは、身に着けるだけで洗練された印象に導きます。日常にさりげないモード感をプラスできる、新作ジュエリーに注目です♡ ブラックが主役のリングコレクション ブラックカラーのキュービック