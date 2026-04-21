三重県伊勢市の水族館「伊勢シーパラダイス」で、ゴマフアザラシの赤ちゃんが３年ぶりに生まれた。館内のゼロ距離広場にある「ゴマちゃんプール」で、もふもふの愛らしい姿を見ることができる。赤ちゃんはメスで、８日午後９時半頃、鳥羽水族館（鳥羽市）生まれの父親「大福」（１５歳）と、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市）生まれの母親「ルー」（１２歳）の間に生まれた。１６日時点の体長は７６センチ、体重は１９・３キロ