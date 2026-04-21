高市早苗首相高市早苗首相は21日、東京・九段北の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせ「内閣総理大臣高市早苗」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納した。関係者によると、23日までの期間中の参拝は見送る方向だ。参拝すれば中国や韓国の反発を招くのは必至で、外交問題化するのを避ける狙いとみられる。閣僚の対応が焦点になる。昨年10月の高市内閣発足後、初の例大祭を迎えた。例大祭では歴代首相も真榊を奉納しており、対