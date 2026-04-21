みなさんは、歯科受診に対する苦手意識はありますか。医療法人きずな きずな歯科クリニック（神戸市北区）が実施した「大人の“歯医者ギライ”調査」によると、2人に1人が歯科医院に対して「ネガティブ」なイメージを持っていることがわかりました。では、苦手意識を持ったのはどのような理由があるのでしょうか。【調査結果を見る】歯科医院に苦手意識を持つ理由は？調査は、全国の20〜59歳の男女482人を対象として、2026年2月に