中国では、電気自動車（EV）の導入などの「道路交通の非エンジン車化」が進められている。大きな目的は二酸化炭素排出の削減だ。車両に重量があるために単位距離当たりの二酸化炭素排出量が多く、しかも長距離走行を行う物流用のトラックもEVなどへの転換が求められているが、エンジン車への給油に比べて充電に時間がかかることが大きな障害だ。この問題に取り組む華為技術（ファーウェイ）はこのほど、高速道路での「超急速充電」