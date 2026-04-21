言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、歴史の重みを感じさせる場所から、私たちの生活に欠かせない建物、そして人間関係を円滑にする振る舞いまで、バラエティ豊かな言葉を用意しました。一見関連がなさそうなこれらの言葉が、どのような「音」で結ばれているのか。記憶の引き出しを整理しながら、正解を探してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみま