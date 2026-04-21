サクラ仕様！日産の台湾法人は2026年3月11日、キャンペーンの一環として4ドアセダン「セントラ」を「セントラ サクラ」として現地で発売しました。セントラは、日本で長年親しまれてきた大衆車「サニー」をルーツとするコンパクトセダンです。1982年に北米市場で初代が登場し、以降は世界戦略セダンとして進化を重ね、各市場のニーズに応じた仕様で展開されています。【画像】超カッコいい！ 日産“新”「セダン」を画像で見る