茂木外務大臣は、来日したイギリスのクーパー外相と「戦略対話」を行い、ホルムズ海峡の開放の重要性について一致しました。茂木外務大臣：英国との連携の重要性は一層、増していると考えている。日英の外務大臣による戦略対話は2021年以来で、両国の防衛協力や経済連携を確認し、イラン情勢などを巡り意見を交わしました。共同声明では「ホルムズ海峡の即時、無条件開放の重要性について一致」するとともに、中国を念頭に「東シナ