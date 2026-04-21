「わかってるよ。俺らも嘘やって……」お笑いタレントの明石家さんまが、夜の世界で働くホステスたちとのエピソードを明かした――。明石家さんま○「はい上がる人は似てる」「共通点がある」18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、ホステスの話題に。「ホステスって個性がいっぱいあるから。ママにしても、ママとチーママも違うし。店によって従業員の空気も違う」と話したさんまは、「ただ、はい