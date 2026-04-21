豊田ルナが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！ 豊田ルナ ©LonTai／集英社 【プロフィール】豊田ルナ（とよだ・るな）2002年7月17日生まれ埼玉県出身身長161cm特技＝韓国語、クラシックバレエ趣味＝読書、お菓子作りアイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」での担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する