ロシアンクオーターの至宝、百合川サシャが竹書房からイメージDVD『百合川サシャチェートヴィルチ』を4月24日にリリースする。彼女の持つ異国情緒溢れる美しさが鮮烈に描き出される一作。 百合川サシャ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 雪のように白く透きとおった美肌は見どころ。凛々しさを湛えたグレーの瞳に見つめられると、まるで異世界に迷い込んだか