俳優の山本千尋さん（29）が、舞台『キングダム?-継承-』で羌瘣（きょうかい）役を演じることが21日に発表されました。さらに、山本さんが舞台出演への意気込みを語りました。山本さんが出演する舞台『キングダム?-継承-』は、紀元前の中国・春秋戦国時代を舞台に戦災孤児の少年・信と、後の始皇帝となる若き秦王・嬴政（えいせい）の2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、史上初の中華統一を目指す人気コミック『