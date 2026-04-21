半年ぶりの世代別代表入りとなった。これまで“飛び級”としてU-21世代の代表で戦ってきたDF布施克真(筑波大2年)は、改めてU-19日本代表に選出。「嬉しい気持ち反面、U-21のところもある。そこは常に意識しつつ、この代表に選んでいただいたことは、そこ(U-21)へのチャンスだと思う。まずはこの代表で結果を残すことは必要になる。そこは意識している」と気を吐いた。最後に日の丸を着けて戦ったのは2025年9月からチリで行われ