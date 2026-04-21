【プレミアリーグ第33節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 0-0(前半0-0)ウエスト・ハム<警告>[ク]ブレナン・ジョンソン(21分)、ダニエル・ムニョス(90分+2)[ウ]エル・ハッジ・マリック・ディウフ(90分+2)観衆:24,974人└クリスタル・パレスは残留争いのウエスト・ハムとドロー、鎌田大地ら3人投入で勢いもたらすもスコアレス