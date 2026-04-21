[4.20 プレミアリーグ第33節 クリスタル・パレス 0-0 ウエスト・ハム]プレミアリーグは20日に第33節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでウエスト・ハムと対戦し、0-0でドロー。ベンチスタートの鎌田は後半14分から途中出場した。クラブ初の欧州カップ戦となったUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)で準決勝進出を果たしたパレス。過密日程で疲労も重なるなかで、残留争いに臨む17位ウエスト・ハ