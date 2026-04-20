「サロモン（Salomon）」が、包括連携協定を締結している山梨県富士吉田市との事業プロジェクト「マウントフジ リスタイル プロジェクト（Mt.FUJI Re-Style Project）」の2026年度事業を始動した。それに伴い、特設サイトを2026年バージョンにアップデートした。【画像をもっと見る】プロジェクトでは、富士山などの自然や富士吉田市の地域財産の価値や魅力を再発掘し、新たな価値を発信。特設サイトでは、富士登山に必要なウ