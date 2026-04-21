北海道にも「後発地震注意情報」が出されています。日常生活の注意点や地震の今後の見通しについて北海道大学の高橋浩晃教授に聞きました。（北海道大学 髙橋浩晃教授）「後発地震注意情報が出されました。大きい地震が起こると、その後に引き続き同じような規模、それよりも大きい地震が起こる可能性が普段より高まっている、気象庁から普段より注意を一段上げてくださいと発表されています。実際に地震が起こるのは100回に