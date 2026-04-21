4月25日（土）よる9時より第3話を放送 日本テレビ土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」第3話には、黒川智花と忍成修吾がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に通う小学6年生の橘寧々（本屋碧美）は、塾とピアノ以外は部屋から出ず『ユカナイ』にも顔を出さずにいた。そんな彼女を心配しつつ、今月で『ユカナイ』を退会したいと面談にくる母親・橘珠美役を黒川、父親・橘行雄役を忍成が