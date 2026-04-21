【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁が20日、ロサンゼルス近郊で行った練習後に取材に応じ、21日（日本時間22日）のロケッツとのプレーオフ（PO）第2戦へ向け「全てのプレーが重要になる。相手の特徴は理解している」と引き締まった表情で話した。八村は第1戦で先発出場し、14点を挙げた。さらに守備も光り、さまざまな選手をマークして勝利に貢献した。POが始まる前からロケッツの選手の研究