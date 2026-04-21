アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べ、期限は日本時間23日午前との認識を示しました。トランプ大統領は20日、ブルームバーグ通信の取材に対し、イランとの停戦期間について「延長する可能性は極めて低い」と述べました。その上で、これまで日本時間の22日とされていた停戦期限については、日本時間23日午前との見方を示しました。また、「急いで悪い合意を結ぶつもりはない。時間は