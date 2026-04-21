2023年、18年ぶりのリーグ制覇と38年ぶりの日本一という歴史的偉業を成し遂げた阪神タイガース。その最大の勝因は、岡田彰布監督が植え付けた「勝ち方の再現性」にあった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）岡田阪神がいかにして持続可能な勝利のモデルを築き上げ、藤川球児・新監督へとバトンを渡していたのか。野球評論家・著作家のゴジキ（@godziki_55）氏の著書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）