今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「タメになる習い事発表会」。メンサ会員・川島如恵留が、“Travis Japanランド計画”に向けた新たな資格取得構想を明かす。【写真】川島如恵留が名作戯曲に挑む舞台『すべての幸運を⼿にした男』キービジュアル岩田絵里奈は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演となった。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同