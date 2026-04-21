黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が20日に放送され、政界を追われた秘書・茉莉（黒木）とスナックのママ・あかり（野呂）の出会いが描かれると、ネット上には「最高のバディ誕生」「見応え抜群な初回」「野呂ちゃん作品にハズレなし!!」などの声が集まった。【写真】野呂佳代が人情派のママ・あかりを好演本作は、ある告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘