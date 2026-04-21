◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。６戦ぶりの６号、そして連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばせるか注目が集まる。大谷は前日、２２年にエンゼルスで同僚だったロレンゼンとの勝負。２球目の甘く入ったチ