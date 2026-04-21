筆者の話です。重度知的障害の長男が骨折し、通院が始まりました。初診時は看護師3人と私の4人がかりで長男のパニックに対応する事態に。これが2週間ごとに続くのかと思うと気が重くなる私。しかし、通院を重ねるうち、長男に驚くべき変化が現れます。 初診時のパニック 2025年の12月に長男が右腕を骨折しました。 重度の知的障害を抱える彼にとって、それは単なる骨折以上の出来事でした。 長男には「何故、痛いの