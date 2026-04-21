巨人のファームを紹介する随時掲載の「ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。第４回は中山礼都外野手（２４）だ。今季は１２試合で打率１割４分７厘と状態が上がらず、１５日に登録抹消。ファームでは実戦を離れ“ミニキャンプ”で連日、振り込みを続けている。高卒６年目のホープが直面した不振の原因とは―。「この時間があってよかったと思えるように」と汗を流す今に迫った。（取材・構成＝内田拓希）中山の額に大粒の汗が光ってい